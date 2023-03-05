Єгиптянин забив 129 голів за "червоних" у лізі.
Мохамед Салах, Getty Images
05 березня 2023, 21:57
Мохамед Салах побив рекорд Роббі Фаулера за голами за Ліверпуль в АПЛ, повідомляє Sky Sports Statto.
У матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед (7:0) вінгер забив 128-й та 129-й голи за "червоних" у Прем'єр-лізі. Він побив клубний рекорд за кількістю забитих м'ячів у турнірі, який належав Роббі Фаулеру.
Зазначимо, що Салах наздогнав Алана Ширера за кількістю голів у ворота Манчестер Юнайтед в АПЛ — по 10.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед.