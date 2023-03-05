Англія

Фахівець висловив свою думку щодо шокуючого результату.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував ганебну поразку від Ліверпуля у рамках АПЛ (0:7).

"У мене немає пояснень. У першому таймі ми повністю контролювали свої дії. Другий тайм, на початку, ми пропустили два голи. Команди більше не було. Не дотрималися плану. Було 11 людей, а не футболістів. Я не знаю... Це дуже погано. Я висловив свою думку гравцям. Це було непрофесійно. Ви завжди повинні триматися разом, як команда. Ми цього не робили. Не було дисципліни. Можуть бути невдачі, але ви повинні триматися разом і виконувати свою роботу.

Ми прийняли неправильні рішення. Для мене це непрофесійно. Я дуже розчарований і злий. Ми підвели наших уболівальників. Як команда... Як команда, ви не можете цього допустити. Ви повинні триматися разом і підтримувати один одного... Боріться один за одного. Треба захищатися. Ми цього не робили, і для мене це дійсно непрофесійно.

Ми досягли великого прогресу, але ви бачите, що відбувається, коли ви не дотримуєтеся стандартів. Я сказав у роздягальні, що це неприйнятно. Але це лише одна гра. Ми відновимося. Ця команда достатньо сильна, і ми перезавантажимося та з новими силами вийдемо на наступну гру. Це був справді поганий виступ і найгірший за рік.

Для фанатів це було важко, і ми дійсно повинні їм подякувати. Я не можу звинувачувати їх у тому, що вони пішли до фінального свистка, тому що це була справді погана гра, мені сьогодні соромно за футболістів", — сказав тренер.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.