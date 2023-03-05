Англія

Футболіст висловився про матч проти МЮ та власне досягнення.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах прокоментував перемогу над МЮ та власний рекорд, який був побитий у цій грі.

Нагадаємо, що африканець побив рекорд Роббі Фаулера за голами за Ліверпуль в АПЛ, ставши найкращим бомбардиром.

"Для мене це щось особливе, не буду вам брехати. Я тримав цей рекорд в голові з того часу, як опинився тут. Я гнався за ним з першого сезону в Ліверпулі.

А побити його у такому матчі проти Манчестер Юнайтед – це неймовірне відчуття. Зараз я піду додому, відсвяткую з сім'єю, вип'ю ромашковий чай та піду спати", — сказав Салах.

Зазначимо також, що Салах наздогнав Алана Ширера за кількістю голів у ворота Манчестер Юнайтед в АПЛ — по 10.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.