Англія

Футболіст висловився про матч проти Ліверпуля.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про болючу поразку Ліверпулю із рахунком 0:7.

"Це дуже засмучує, розчаровує, сумно, тому що це дійсно поганий результат. Ми приїхали сюди з іншим мисленням перед грою. Перший тайм був дійсно хороший з нашої сторони, у нас було багато моментів. Ми контролювали більшу частину першого тайму, я думаю, вони не створили так багато.

У другому таймі ми намагалися йти вперед і забивати голи, але ми трохи втратили рівновагу. Ми віддали занадто багато простору проти такої команди. Ми повинні цього уникати.

В нас дуже насичений ігровий календар. У нас вже були невдачі в минулому, і ми повинні швидко повернутися. Така вже філософія МЮ. "Червоні дияволи" можуть падати, але ми повинні підніматися", — сказав Бруну.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.