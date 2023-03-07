Англія

"Сороки" виявляють інтерес до лівого захисника "канонірів".

Кіран Тірні влітку може перейти до Ньюкасла, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, одним із пріоритетів "сорок" є підписання лівого захисника. У підписанні захисника Арсеналу зацікавлений особисто головний тренер Ньюкасла Едді Гау.

Повідомляється, що вартість трансферу може перевищити 30 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що Тірні виступає на позиції лівого захисника, де грає українець Олександр Зінченко.

Цього сезону 25-річний футболіст провів в АПЛ 17 матчів, не відзначившись результативними діями.