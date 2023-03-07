Англія

Гравець Манчестер Сіті буде заробляти великі гроші завдяки спонсору.

Нападник Манчестер Сіті Джек Гріліш протягом усієї кар'єри грав у бутсах компанії Nike, але змінив свого спонсора.

Футболіст підписав контракт з Puma та окрім бутс буде отримувати рекордну суму в історії англійського футболу.

Точної суми, яку зароблятиме 27-річний півзахисник збірної Англії поки немає.

Раніше Гаррі Кейн і Гарет Бейл мали одні з найбільш великих бутсових угод серед британських футболістів, заробляючи 4 мільйонів фунтів стерлінгів за сезон.

У Гріліша є безліч спонсорських угод . Він є послом, зокрема Gucci та Airwayz, компанії Bose, яка виготовляє навушники та інших.