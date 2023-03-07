Англія

Відомий в Англії колишній футболіст знову висловився про українця.

Колишній захисник Челсі, Арсеналу та збірної Франції Вільям Галлас поділився враженнями про ситуацію Михайла Мудрика.

"Мудрик не виходить у стартовому складі, чому так!? Може, хлопець не готовий, чи йому не підходить система, і він хоче грати на іншій позиції – я не знаю.

Тому я сказав, що відчуваю, що деякі власники просто витрачають гроші, тому що в них є гроші, і вони навіть не знають, чи підійдуть гравці до бачення тренера.

На даний момент я не знаю, що сталося з Мудриком", — сказав Галлас у коментарі виданню Sportskeeda.

Раніше повідомлялось, що більше десяти гравців можуть покинути Челсі влітку.