Англія

Футболіст прокоментував роки у складі лондонского клубу.

Воротар Фулгема Бернд Лено заперечує, що поступився місцем у стартовому складі Арсеналу Аарону Рамсдейлу виключно через погану гру.

"У мене немає токсичних почуттів або чогось поганого до Арсеналу. Все закінчилося не ідеальним чином, але вболівальники добре попрощались зі мною. Вони підходять до мене і кажуть: "Дякую за ваші чотири роки... ви були дуже хорошим воротарем".

Я був дуже задоволений своїми виступами за "канонірів". Навіть коли зі мною вирішили попрощатись, я нічого поганого не зробив. Я зайшов через парадні двері і я вийшов через парадні двері. Я все ще маю зв’язок із клубом".

"Для мене було зрозуміло одне — я хотів залишитися в Прем'єр-лізі. Це, безперечно, найкраща ліга у світі — і життя в Лондоні мені справді подобається. Я говорив з людьми в Арсеналі про бажання приєднатися до Фулгема. Усі казали, що це гарний клуб із сімейною атмосферою.

Я багато разів грав проти Фулгема, в них стадіон старої школи. Всі ці аспекти зіграли свою роль. Спочатку головною метою було залишитися в Прем'єр-лізі. Ми в чвертьфіналі Кубка Англії, ми сьомі в Лізі — ніхто цього не очікував", — сказав Лено в інтерв'ю Evening Standart.

Нагадаємо, що німецький воротар захищав ворота Арсеналу з 2018 по 2022 рік. На його рахунку 125 матчів, 145 пропущених м'ячів та 37 ігор "на нуль".