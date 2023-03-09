Англія

Результати лондонської команди дещо покращали.

Грем Поттер розмовляв із гравцями та керівництвом Челсі, щоб знизити напругу в клубі, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, перед матчем у відповідь проти Боруссії Дортмунд в 1/8 Ліги чемпіонів, англієць провів особисті бесіди з футболістами, тренерським штабом, а також з членами правління клубу, включаючи Тодда Боулі.

Поттер не лише розповів про свій план роботи, а й вислухав побоювання та пропозиції.

Зазначається, що Поттер вразив усіх у клубі тим, як він зміг впоратися з тиском, який виник у зв'язку з невдалими результатами на початку року.