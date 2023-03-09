Англія

Нападник дав свій коментар.

Гаррі Кейн розчарований, що Тоттенгем може лише поборотися за топ-4 за підсумками цього сезону.

"Ми маємо вигравати трофеї. Це завжди була мета. А ціль потрапити до топ-4 АПЛ – це наслідок того, що ми граємо не так добре, як хочемо.

Тепер це все, за що ми можемо боротись. Це буде нашою метою і, сподіваюся, ми зможемо досягти її наприкінці сезону. Але, звісно, для такого клубу цього недостатньо", — наводить слова Кейна The Independent.

Нагадаємо, що вчора Тоттенгем не зміг обіграти Мілан і вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.