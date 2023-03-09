Англія

Англієць перебуває в відмінній формі.

Манчестер Юнайтед в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає на своєму полі іспанський Бетіс.

Маркус Рашфорд вивів свою команду вперед вже на шостій хвилині гри — для нього це вже 26 м'яч у цьому сезоні.

Зазначимо, що стільки ж він забив сумарно за дві попередні кампанії. В сезоні-2020/21 він відзначився 21 голом, а у сезоні-2021/22 лише п'ятьма.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Бетіс розпочався о 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.