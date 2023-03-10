Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійська Прем'єр-ліга продовжує щотижня набирати обертів як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 27-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР

Останнім часом Лестер повернувся на стежку невдалої серії, через яку підопічні Брендана Роджерса знову стали виглядати як одні з претендентів на виліт до Чемпіоншипу за підсумками цього сезону. "Лисиць" відокремлюють лише два очки від зони вильоту, а в останніх чотирьох матчах, з урахуванням вильоту з Кубка Англії від Блекберна, вони зазнали чотирьох поразок поспіль.

Челсі останнім часом також перебував не в найкращій формі, якщо враховувати результати команди, але в минулому матчі АПЛ проти Лідса колектив Грема Поттера здобув мінімальну перемогу, а посеред поточного тижня "синім" вдалося обіграти дортмундську Боруссію з рахунком 2:0 та пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Очевидно, що на Поттера тиснули систематичні незадовільні результати, тому зараз команда грає в безпечніший і прагматичніший футбол. Можливо, гра Челсі наразі не дуже естетична, але в нинішніх реаліях такий підхід виглядає як вимушена міра. Все-таки десяте місце – це не те, на що розраховують у керівництві Челсі, навіть з урахуванням повної довіри до тренерського штабу та розуміння факту необхідності часу на побудову команди.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 3,79. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,56.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер Сіті: Ворд — Перрейра, Суттар, Фас, Кастань — Н. Менді, Дьюзбері-Голл — Тете, Меддісон, Прат — Іхеаначо Челсі: Кепа — В. Фофана, Кулібалі, Бадьяшиль — Лофтус-Чік, Енцо, Ковачич, Чілвелл — Стерлінг, Гаверц, Феліш Не зіграють: Тілеманс, Крістіансен, Джастін — Броя, Тіаго Сілва, Канте, Е. Менді

Під питанням: Лапорт, Стоунс — Гімараеш

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 1:2

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 19:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Від Крістал Пелес цього сезону не чекають якихось неймовірних результатів та приємних сюрпризів. Тим не менш, у 2023 році підопічні Патріка Вієйра не здобули ще жодної перемоги, але при цьому їм вдається утримувати свої позиції в середині турнірної таблиці та створювати проблеми таким непростим суперникам, як Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Брайтон. Зважаючи на це, до кожного свого протистояння "орли" підходять без частки тиску, незважаючи на відсутність перемог протягом останніх десяти матчів.

А ось на Манчестер Сіті певний тиск таки чиниться. Команда Хосепа Гвардіоли продовжує перебувати в ролі наздоганяючого у чемпіонських перегонах з лондонським Арсеналом, відставання якого від "містян" на даному етапі складає п'ять очок. Щотижня Ман Сіті змушений сподіватися на втрату очок "канонірів", але тим поки вдається часом виходить навіть з, здавалося б, безвихідних ситуацій.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,39, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 9,12. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,02.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Г'юз, Локонга — Аю, Олісе, Езе — Заха Манчестер Сіті: Едерсон — Аканжі, Діаш, Аке — Вокер, Гюндоган, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш Не зіграють: Фергюсон, Джонстоун — ...

Під питанням: ... — Фоден

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 1:3

7️⃣ ФУЛГЕМ — АРСЕНАЛ 1️⃣ НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ, 16:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ

Після свого повернення з Чемпіоншипу Фулгем перевершив усі навіть сміливі очікування. Замість боротьби за виживання підопічні Марку Сілви ведуть боротьбу за потрапляння до єврокубків, займаючи на даний момент сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ. В останніх восьми матчах "дачники" зазнали лише однієї поразки, яка припала на останній поєдинок проти Брентфорда. Очевидно, що центр поля Фулгема багато втратив через дискваліфікацію Жуана Пальїньї, але навіть за таких умов лондонцям вдалося дати бій "бджолам" у минулій зустрічі (2:3).

Арсенал, у свою чергу, якщо і має зараз право на помилку, то не більше одного, якщо команда Мікеля Артети хоче й надалі зберігати статус чи не головного претендента на чемпіонський титул Прем'єр-ліги. Здавалося б, "каноніри" зараз перебувають у тій ситуації, коли єдине, що від них вимагається, — це просто перемагати і навіть не думати про результати Манчестер Сіті. П'ять очок переваги — це добрий відрив, але не можна сказати, що дуже комфортний. Але головне що Арсенал зараз має — це чемпіонський характер, який "каноніри" готові виявляти навіть в останні секунди своїх матчів в АПЛ.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,6, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,14.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Рім, Робінсон — Рід, Лукич — Вілліан, Андреас Перрейра, Соломон — Мітрович Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Троссар, Мартінеллі Не зіграють: Кебано, Керні, Курзава, Пальїнья, Седрік — Ельнені, Жезус

Під питанням: ... — Нкетіа, Троссар ПОТОЧНА ФОРМА ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

прогноз 1:2

2️⃣0️⃣ БОРНМУТ — ЛІВЕРПУЛЬ 6️⃣

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 14:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Не зіграють: Вінья, Станіслас, Брукс — Луїс Діас, Тіаго, Ремзі, Артур

Під питанням: Лерма, Забарний, Таверньє, Келлі, Х. Траоре — Кейта, Гомес

прогноз 0:2

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

Не зіграють: Таунсенд — Стракоша

Під питанням: Миколенко, Калверт-Льюїн, Паттерсон — ...

прогноз 0:1

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Не зіграють: Родріго, Форшоу, Даллас — Модер, Лаллана

Під питанням: Сіністерра, Бемфорд, Купер — Колвілл, Лемпті

прогноз 1:3

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Не зіграють: Льоріс, Біссума, Бентанкур, Сессеньйон — Ніакате, Б'янкон, Авонії, Куяте, Річардс, Д. Гендерсон, Маккенна, Болі

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:1

НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА

Не зіграють: Фабіанські — Дендонкер, Дієгу Карлос, Камара, Коутіньо, Стілер

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:1

НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Не зіграють: Грінвуд, Еріксен, Марсьяль, ван де Бек — Ларіос, Лівраменто

Під питанням: Забітцер — ...

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ, 18:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ

Не зіграють: Жоелінтон, Крафт, Фрейзер — Шикіньо, Буено, Калайджич, Дієго Коста, Хван

Під питанням: Шер — Б. Траоре