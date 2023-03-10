Англія

Фахівець зізнався, що дивився інтерв'ю бразильця.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте відповів на слова Рішарлісона, який після матчу проти Мілана публічно розкритикував тренера.

Щоправда італієць вважає, що це не була критика на його адресу. Ознайомитись зі словами бразильського форварда можна за посиланням.

"Я дивився інтерв'ю Рішарлісона. Він не критикував мене, він сказав, що "мій сезон — лайно", і він мав рацію, його сезон не дуже хороший. У нього було багато травм, він їздив на чемпіонат світу, у нього була ще одна травма, потім він повернувся на один місяць, а потім інші травми. В АПЛ він не забив жодного гола, лише два в Лізі чемпіонів.

Він відверто сказав, що його сезон поганий. Але наш сезон ще не закінчився. У нього є час, щоб відновитися, і якщо він заслуговує грати, я дам йому таку можливість.

Решта інтерв’ю… хлопець добре розумів, що зробив помилку. Коли він каже лише: "Я, я, я". Він проявляє егоїзм. Я повторюю своїм гравцям, якщо ви хочете зробити щось важливе, боротися і бути конкурентоспроможними, щоб виграти трофей, ви повинні поговорити: "Ми, а не Я".

Він зрозумів свою помилку, він вибачився, і це добре, тому що я мав можливість пояснити йому важливість командного духу", — сказав Конте.