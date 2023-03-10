Італієць закликав не очікувати більшого від команди з Лондона.
Антоніо Конте - Getty Images
10 березня 2023, 18:32
Головний тренер Антоніо Конте прокоментував ситуацію у клубі з Лондона.
"Тоттенгем не може творити чудеса. Клуб знає мої ідеї, це зрозуміло.
Ми побачимо, що станеться в майбутньому. Я не дурний, щоб убити себе. Хоча я до кінця готовий померти за цей клуб, але потім побачимо як буде, я не такий дурний, щоб продовжувати вбивати себе".
Таким чином, італієць дав чіткий меседж керівництву клубу.
Нещодавно його команда не зуміла забити у ворота суперників з Мілану та вилетіла з розіграшу чемпіонської ліги.