Англія

Італієць закликав не очікувати більшого від команди з Лондона.

Головний тренер Антоніо Конте прокоментував ситуацію у клубі з Лондона.

"Тоттенгем не може творити чудеса. Клуб знає мої ідеї, це зрозуміло.

Ми побачимо, що станеться в майбутньому. Я не дурний, щоб убити себе. Хоча я до кінця готовий померти за цей клуб, але потім побачимо як буде, я не такий дурний, щоб продовжувати вбивати себе".

Таким чином, італієць дав чіткий меседж керівництву клубу.

Нещодавно його команда не зуміла забити у ворота суперників з Мілану та вилетіла з розіграшу чемпіонської ліги.