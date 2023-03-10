Англія

Футболіст опинився у неприємній ситуації.

Декілька днів тому захисник збірної Англії та Манчестер Сіті Кайл Вокер став центральною фігурою скандалу.

У мережу потрапили фотографії, де п'яний футболіст чіплявся до жінок в одному з барів Манчестера, будучи при цьому одружений.

Головний тренер "містян" хоч і достатньо коротко, але все ж висловився на рахунок цього інциденту.

"Це приватна справа. Ми з ним внутрішньо вирішуємо її. Ця прес-конференція не місце для обговорення приватних питань.

Зараз все робиться зовсім інакше ніж декілька років тому. Футболісти це знають. Вони повинні також знати, що їх завжди знімають камери. Таке в нас суспільство зараз", — сказав Гвардіола.

Додамо, що у разі доведення провини Кайлу Вокеру загрожує покарання від штрафу до двох років позбавлення волі.