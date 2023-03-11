Англія

Завершився матч 27-го туру Прем'єр-Ліги.

Ліверпуль програв на виїзді непоступливому Борнмуту.

Команда Юргена Клоппа пропустила у першому таймі після точного удару Філіпа Біллінга, проте реалізувати свої моменти та вирвати хоча б нічию завадали погана реалізація та промах Мохаммеда Салаха з пенальті у середині другої половини.

Борнмут — Ліверпуль 1:0

Гол: Біллінг (28)

Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 80), Стівенс, Сенесі, Келлі — Уатарра, Лерма (Кук, 81), Біллінг (Крісті, 70), Ентоні (Вінья, 88) — Ротвелл — Соланке (Семеніо, 88)

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд (Мілнер, 65), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Елліот (Жота, 46), Фабіньо (Хендерсон, 65), Байцетич (Карвалью, 88) — Салах, Гакпо, Нуньєс (Фірміно, 66)

Попередження: Біллінг, Ентоні — Конате