Завершився матч 27-го туру Прем'єр-Ліги.
Борнмут - Ліверпуль - Getty Images
11 березня 2023, 16:26
Ліверпуль програв на виїзді непоступливому Борнмуту.
Команда Юргена Клоппа пропустила у першому таймі після точного удару Філіпа Біллінга, проте реалізувати свої моменти та вирвати хоча б нічию завадали погана реалізація та промах Мохаммеда Салаха з пенальті у середині другої половини.
Борнмут — Ліверпуль 1:0
Гол: Біллінг (28)
Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 80), Стівенс, Сенесі, Келлі — Уатарра, Лерма (Кук, 81), Біллінг (Крісті, 70), Ентоні (Вінья, 88) — Ротвелл — Соланке (Семеніо, 88)
Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд (Мілнер, 65), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Елліот (Жота, 46), Фабіньо (Хендерсон, 65), Байцетич (Карвалью, 88) — Салах, Гакпо, Нуньєс (Фірміно, 66)
Попередження: Біллінг, Ентоні — Конате