Англія

"Шпори" не зазнали особливих проблем проти "лісників" у 27 турі АПЛ.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем приймав на своєму полі Ноттінгем Форест.

Вже в першому таймі підопічні Антоніо Конте мали комфортну перевагу в рахунку завдяки дублю Гаррі Кейна — один зі своїх голів лідер атаки "шпор" забив завдяки реалізованому пенальті.

У другій половині зустрічі забив уже Сон Хин Мін після передачі Рішарлісона, довівши рахунок до розгромного.

Проте "лісникам" у підсумку вдалося уникнути розгромної поразки — на 81-й хвилині Воррелл забив гол "престижу" і встановив підсумковий рахунок.

Тоттенгем — Ноттінгем 3:1

Голи: Кейн, 19, 35 (пен.), Сон, 62 — Воррелл, 81

Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Лангле, Даєр — Порро, Скіпп (Сарр 90+7), Гейб'єрг, Девіс — Рішарлісон (Кулушевскі 84), Кейн, Сон (Моура 84)

Ноттінгем Форест: Навас – Лоді, Феліпе, Воррелл, Ор'є – Мангаля (Айю 46), Шелві, Фройлер (Єйтс 67) – Ґіббз-Вайт, Лінґард (Денніс 46) – Джонсон (Вуд 67, Вільямс 73)

Попередження: Скіпп, Даєр, Гейб'єрг – Лоді

На 90+5 Аю (Ноттінгем) не реалізував пенальті