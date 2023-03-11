Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 11 березня 2023 року, 17:00.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер зазнав домашньої поразки від лондонського Челсі з рахунком 1:3.

У цьому протистоянні з перших хвилин зіграв український вінгер "синіх" Михайло Мудрик, який записав на свій рахунок результативну передачу в моменті з голом Маттео Ковачича та допоміг своїй команді здобути до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Челсі в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Лестер — Челсі 1:3

Голи: Дака, 39 — Чілвелл, 11, Гаверц, 45+6, Ковачич, 78

Лестер: Ворд — Перейра, Суттар, Фас, Кастань — Амарті (Тете, 66), Менді (Сумаре, 66), Іхеаначо (Варді, 76), Меддісон (Еванс, 90), Дьюсбері-Голл — Дака (Барнс, 66).

Челсі: Кепа — Кукурелья, Кулібалі, Фофана (Бадьяшиль, 86), Чілвелл (Пулішич, 73), Лофтус-Чік (Чалоба, 73) — Ковачич, Енцо — Феліш (Галлагер, 46), Мудрик (Чуквуемека, 82), Гаверц.

Попередження: Перейра, Фас, Кукурелья, Фофана

Видалення: Фас, 87