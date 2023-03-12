Англія

Колектив Еріка тен Гага з 34 хвилини грав у десятьох.

Манчестер Юнайтед у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги приймав Саутгемптон на Олд Траффорд.

Команда Еріка тен Гага створила декілька небезпечних моментів, але потім була прикра помилка Каземіро. Арбітр подивився ВАР та вилучив бразильця. Він пропустить чотири матчі.

Незважаючи на гру у меншості, Юнайтед намагався грати активно, при цьому Саутгемптон також створював небезпеку у воріт Де Хеа. Мав два моменти Волкотт, але обидва рази МЮ врятував Де Хеа.

Під кінець гри Юнайтед намагався вирвати перемогу, але захист Саутгемптона грав досить впевнено. Гості також видали дуже яскравий матч.

МЮ — Саутгемптон 0:0

МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Мартінес (Магвайр, 90+1), Варан, Шоу — Каземіро, Бруну Фернандеш, Антоні (Пеллістрі, 74), Санчо (Гарначо, 74, Фред, 90+1), Вегхорст (Мактоміней, 44) — Рашфорд.

Саутгемптон: Базуну, Перро, Белла-Котчап, Беднарек, Вокер-Пітерс — Лавія, Ворд-Прауз, Сулемана (С. Армстронг, 79), Алькарас (А.Армстронг, 55), Волкотт (Онуача, 85) — Адамс (Мара, 79).

Попередження: Мартінес, Шоу.

Вилучення: Каземіро.