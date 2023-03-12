Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 16:00.
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12 березня 2023, 18:56
У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед утримав нічию із Саутгемптоном на стадіоні Олд Траффорд.
Починаючи з 34-ї хвилини "червоні дияволи" були змушені грати в меншості через вилучення Каземіро, а фінальний свисток у результаті зафіксував нульову нічию.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Саутгемптон в 27 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
МЮ — Саутгемптон 0:0
МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Мартінес (Магвайр, 90+1), Варан, Шоу — Каземіро, Бруну Фернандеш, Антоні (Пеллістрі, 74), Санчо (Гарначо, 74, Фред, 90+1), Вегхорст (Мактоміней, 44) — Рашфорд.
Саутгемптон: Базуну, Перро, Белла-Котчап, Беднарек, Вокер-Пітерс — Лавія, Ворд-Прауз, Сулемана (С. Армстронг, 79), Алькарас (А.Армстронг, 55), Волкотт (Онуача, 85) — Адамс (Мара, 79).
Попередження: Мартінес, Шоу.
Вилучення: Каземіро.