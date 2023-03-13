До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Англії за 12 березня 2023 року, 16:00.
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13 березня 2023, 09:39
У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на Лондон Стедіум приймав Астон Віллу.
Команди обмінялись голами, але переможця виявити так і не зуміли — 1:1.
Огляд матчу:
Вест Гем — Астон Вілла 1:1
Голи: Бенрахма, 26 — Воткінс, 17
Вест Гем: Ареоля — Емерсон, Агерд, Зума, Керер — Бенрахма, Райс, Пакета (Форнальс, 77) Соучек, Боуен — Інгз (Корне, 85)
Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 64), Мінгз, Конса, Кеш (Дуран, 80) — Дуглас Луїс, Макгінн, Ремзі, Буендія (Янг, 80), Бейлі (Траоре, 64) — Воткінс (Чамберс, 85).
Попередження: Пакета.