У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на Лондон Стедіум приймав Астон Віллу.

Команди обмінялись голами, але переможця виявити так і не зуміли — 1:1. 

Огляд матчу

Вест Гем — Астон Вілла 1:1
Голи: Бенрахма, 26 — Воткінс, 17

Вест Гем: Ареоля — Емерсон, Агерд, Зума, Керер — Бенрахма, Райс, Пакета (Форнальс, 77)  Соучек, Боуен — Інгз (Корне, 85)

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 64), Мінгз, Конса, Кеш (Дуран, 80) — Дуглас Луїс, Макгінн, Ремзі, Буендія (Янг, 80), Бейлі (Траоре, 64) — Воткінс (Чамберс, 85).

Попередження: Пакета.