Англія

"Шпори" мають намір зберегти у своєму складі англійця.

Тоттенгем навіть не думає про продаж Гаррі Кейна і хоче продовжити контракт з ним, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" готове зробити все заради продовження співпраці з Кейном.

Термін контракту форварда з лондонським клубом розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону 29-річний нападник забив 22 голи і віддав 4 результативні передачі у 38 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.