Англія

Воротар команди з Лондона про плани на майбутнє.

Аарон Рамсдейл прокоментував свої плани на майбутнє.

"Арсенал, де я бачу себе протягом 10, 12, 15 років — це мета, залишатися на вершині стільки часу.

Сподіваюся, мені ніколи не доведеться залишити клуб і я стану справжнім героєм і легендою цього колективу".

Цього сезону на рахунку голкіпера 27 поєдинків в АПЛ, практично в половині з яких немає жодного пропущеного голу.

Клуб зіграє у Лондоні проти Спортінга в четвер в рамах Ліги Європи.