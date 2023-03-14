Лондонці можуть підписати голкіпера збірної Аргентини.
Еміліано Мартінес - Getty Images
14 березня 2023, 10:55
Тоттенгем хоче підписати Еміліано Мартінеса — повідомляє сайт TyC Sports.
Лондонці хотіли би бачити у своїх рядах чемпіона світу на заміну Льорісу.
Уго поступово демонструє спад у виступах й незабаром може залишити клуб з Лондону.
Переможець мундіалю 2018 року наразі відновлюється після травми коліна й повернеться лише згодом.
Фрейзер Форстер неоднозначно замінив свого конкурента, наприклад, пропустивши одразу чотири голи у матчі проти міцного Лестера.