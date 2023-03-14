Англія

"Червоні дияволи" хочуть уникнути складних переговорів.

Манчестер Юнайтед відмовився від можливості трансферу Гаррі Кейна, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, клуб вирішив відмовитися від можливості підписати англійця через перспективу важких переговорів із головою ради директорів Тоттенгема Деніелом Леві.

МЮ вирішив не ризикувати з переговорами, які можуть затягнутися до кінця літнього трансферного вікна.

У поточному сезоні Кейн провів 27 матчів в АПЛ: на його рахунку 20 голів та 2 асисти.