Англія

Футболіст буде відновлюватись від травми.

Напередодні головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав молодого вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо до національної команди

Проте у матчі проти Саутгемптона (0:0) в одному з моментів 18-річний вінгер отримав травму. Як він повідомив, він не тільки не допоможе Манчестер Юнайтед найближчим часом, а ще й не зможе дебютувати за свою збірну.

"Важко передати словами, що я зараз почуваю. На жаль, я не зможу допомогти своїй команді та товаришам по команді в майбутніх іграх, які є дуже важливою частиною сезону для нас у Манчестер Юнайтед.

Я також розчарований тим, що втратив можливість бути зі своїми товаришами по збірній Аргентини в цей момент, який був би чудовим для мене та моєї родини.

Це частина футболу і нашої професії, однак я вже зосереджений на своєму відновленні. Бог навчив мене ніколи не здаватися", — написав футболіст в Instagram.