Англія

Норвежець продовжує бити рекорди у головному турнірі в Європі.

Ерлінг Голанд став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забивав 10 голів в одному розіграші турніру.

Після пента-трику Лейпцигу в рамах матчу-відповіді 1/8 фіналу нинішнього сезону норвежець має на свому рахунку 10 м'ячів.

У сезоні-2020/21 за дортмундську Боруссію йому вдалося підкорити таке ж досягнення, забивши шість голів на груповому етапі та 4 вже на стадії плей-оф.

Аналогічний результат був також в колишнього гравця рурського колективу Роберта Левандовські, який у сезоні-2012/2013 допоміг клубу дістатися фіналу цього турніру, в тому числі забивши покер Реалу у півфіналі, а потім зробити це ще раз і навіть перевершити досягнення, оформивши 15 м'ячів у переможному сезоні-2019/20.

Наразі рекорд за кількістю голів у одному розіграшу головного єврокубка належить Кріштіану Роналду, який забив 17 голів часів виступів у Реалі в сезоні-2013/14.