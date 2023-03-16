Англія

Нападника можна буде придбати за 200 мільйонів євро.

Активація відступних Ерлінга Голанда залежить від майбутнього Пепа Гвардіоли, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, відступні нападника у розмірі 200 мільйонів євро мали набути чинності влітку 2024 року, однак у контракті гравця було прописано, що термін їхньої активації зрушиться у разі продовження угоди між Манчестер Сіті та Гвардіолою.

Після того, як іспанець продовжив контракт із "міщанами", відступні за норвежця набудуть чинності 2025 року.

Цього сезону 22-річний нападник забив 39 голів у 36 матчах за Сіті у всіх турнірах.