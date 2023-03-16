Англія

"Червоні дияволи" намагатимуться придбати англійця.

Манчестер Юнайтед візьме участь у боротьбі за півзахисника Боруссії Дортмунд Джуда Беллінгема, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, поки невідомо, чи зробить МЮ офіційну пропозицію про трансфер Джуда, оскільки поки невідомо, яким буде бюджет клубу на літні трансфери.

Незважаючи на це, Манчестер Юнайтед виявляє реальний інтерес до 19-річного футболіста.

Цього сезону у Беллінгема 10 голів та 6 результативних передач у 33 матчах за Боруссію у всіх турнірах.