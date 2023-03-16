Англія

Легенда "канонірів" вважає, що його колишньому клубу пощастило не підписати українського вінгера.

Легендарний нападник лондонського Арсеналу та національної збірної Англії Іан Райт поділився враженнями від першого періоду виступів за Челсі українського вінгера Михайла Мудрика, який взимку був головною трансферною ціллю "канонірів" — натомість команда Мікеля Артети підписала Леандро Троссара з Брайтона.

"Я не знаю, чи повинен Арсенал витрачати великі гроші. Клуб відмовився від Жоау Феліша, в якого зараз не все так добре в Челсі. Арсенал не зміг підписати Мудрика — і це, можливо, найкраще, що сталося з ними.

Мене не хвилює, хто що говорить. Мудрик, як ми бачили до цього моменту, не зробив того, що зробив Троссар на сьогодні.

Мені шкода Мудрика, бо я не знаю, чи був хтось в історії футболу, за кого потрібно було платити таку суму грошей із такою кількістю політики навколо нього. Це майже несправедливо", — сказав Іан Райт в своєму подкасті Wrighty's House.

З моменту переходу до Челсі Михайло Мудрик провів сім матчів (333 хвилини), у яких він віддав один асист.

Що стосується Леандро Троссара, то на його рахунку 10 поєдинків у футболці Арсеналу (456 хвилин), у яких він забив один гол та віддав п'ять асистів.