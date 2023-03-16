Легенда "канонірів" вважає, що його колишньому клубу пощастило не підписати українського вінгера.
Іан Райт, getty images
16 березня 2023, 19:38
Легендарний нападник лондонського Арсеналу та національної збірної Англії Іан Райт поділився враженнями від першого періоду виступів за Челсі українського вінгера Михайла Мудрика, який взимку був головною трансферною ціллю "канонірів" — натомість команда Мікеля Артети підписала Леандро Троссара з Брайтона.
"Я не знаю, чи повинен Арсенал витрачати великі гроші. Клуб відмовився від Жоау Феліша, в якого зараз не все так добре в Челсі. Арсенал не зміг підписати Мудрика — і це, можливо, найкраще, що сталося з ними.
Мене не хвилює, хто що говорить. Мудрик, як ми бачили до цього моменту, не зробив того, що зробив Троссар на сьогодні.
Мені шкода Мудрика, бо я не знаю, чи був хтось в історії футболу, за кого потрібно було платити таку суму грошей із такою кількістю політики навколо нього. Це майже несправедливо", — сказав Іан Райт в своєму подкасті Wrighty's House.
З моменту переходу до Челсі Михайло Мудрик провів сім матчів (333 хвилини), у яких він віддав один асист.
Що стосується Леандро Троссара, то на його рахунку 10 поєдинків у футболці Арсеналу (456 хвилин), у яких він забив один гол та віддав п'ять асистів.