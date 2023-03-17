Англія

Французький спеціаліст демонстрував не дуже вдалі результати.

Патріка Вієйра звільнено з поста тренера Крістал Пелас.

"З величезним жалем ми прийняли це важке рішення, але зараз перебуваємо в нестабільному становищі, необхідні зміни" — прокоментував ситуацію співвласник лондонського клубу Стів Періш.

Команда француза не може виграти у Прем'єр-Лізі з 31 грудня, коли їм вдалося обіграти Борнмут (2:0), а в цьому відрізку з початку нового календарного року не виграли у 11 матчах поспіль в чемпіонаті, а також вдома поступилися у рамах Кубку Англії з Саутгемптоном.

Раніше легендарний в минулому гравець очолював Ніццу.

Лазурний Берег також був не дуже гостинним для Патріка Вієйра, його було звільнено з клубу.