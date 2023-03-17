Англія

Українець ще не готовий грати в АПЛ.

Головний тренер англійського Борнмута Гарі О'Ніл розповів про стан справ у лазареті команди перед матчем АПЛ проти Астон Вілли.

"В нас є хороші новини, Джуніор Траоре повернувся. Він тренувався не весь тиждень, а останню частину тижня. Він виглядає добре.

Таверньє ще не зовсім готовий, але дуже близько до того. Дуже близько. Я очікую, що він буде готовий до наступного матчу.

Що стосується Іллі Забарного, то там така сама ситуація. Ілля, сподіваюся, буде доступний наступного разу, тож, так, це гарні новини.

У нас немає такої кількості травм, як останнім часом, тому ми стаємо сильнішими. Земура у формі. Усі інші доступні, їх усіх потрібно враховувати. Тому завтра мені доведеться прийняти деякі рішення", — цитує тренера Bournemouth Echo.

Якщо все залишиться без змін, то на дебют Забарного можна очікувати після матчів збірних у кваліфікації до Євро-2024. Першого квітня Борнмут протистоятиме Фулгему.