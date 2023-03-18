Англія

Француз може перебратись в Англію.

Вінгер Барселони Усман Дембеле привернув увагу ряду англійських команд, які готові поборотись за гравця влітку цього року.

Як повідомляє видання Calciomercato, наприкінці сезону клаусула француза впаде зі 100 мільйонів євро до 50, тому він стає дуже привабливим варіантом.

Стверджується, що в гравцеві зацікавлені три клуби АПЛ — Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Челсі.

Цього сезону французький вінгер забив вісім голів і віддав сім асистів у 28 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона хоче подовжити контракт з Усманом Дембеле.