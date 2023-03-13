Каталонці намагається зберегти гравця.
Усман Дембеле, getty images
13 березня 2023, 20:28
Барселона суттєво обмежена в можливостях підписання нових футболістів у свій склад через ряд причин, тому каталонці активно намагаються зберегти існуючий кадровий потецніал.
Як полвідмоляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, іспанський клуб хоче подовжити угоду з Усманом Дембеле.
Стверджується, що контракт гравця діє до літа 2024 року. Проте зараз клаусула француза складає 100 мільйонів євро, а вже влітку цього року буде лише 50.
Цього сезону Дембеле забив вісім голів і віддав сім асистів у 28 матчах за Барселону у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дембеле отримав м’язову травму в матчі чемпіонату Іспанії проти Жирони.