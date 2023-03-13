Іспанія

Каталонці намагається зберегти гравця.

Барселона суттєво обмежена в можливостях підписання нових футболістів у свій склад через ряд причин, тому каталонці активно намагаються зберегти існуючий кадровий потецніал.

Як полвідмоляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, іспанський клуб хоче подовжити угоду з Усманом Дембеле.

Стверджується, що контракт гравця діє до літа 2024 року. Проте зараз клаусула француза складає 100 мільйонів євро, а вже влітку цього року буде лише 50.

Цього сезону Дембеле забив вісім голів і віддав сім асистів у 28 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дембеле отримав м’язову травму в матчі чемпіонату Іспанії проти Жирони.