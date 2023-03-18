Англія

Бірмінгемці хочуть бачити англійця в себе.

Теммі Абрагам не зміг показати себе з найкращої сторони за Рому цього сезону після вдалого старту в Італії, а Астон Вілла серйозно налаштована повернути англійця в Прем’єр-лігу.

Колишній форвард Челсі забив 27 голів у 53 матчах минулого сезону за "джаллороссі", швидко завоювавши повагу вболівальників у столиці Італії своїм гольовим чуттям і високим темпом роботи.

На жаль для Абрагама, цього сезон він забив всього сім голів у 37 іграх в усіх змаганнях.

Даніеле Лонго з Calciomercato.com розповідає, як Абрагам був однією з головних літніх цілей Астон Вілли протягом кількох місяців, яка відчайдушно намагалася придбати нападника Роми до своєї команди.

Кілька інших клубів Прем'єр-ліги також зацікавлені в англійському нападнику, і "джаллороссі" готові відпустити його.

Рома хоче близько 75 мільйонів євро за 25-річного гравця, але Лонго припускає, що вони були б відкриті до пропозицій на суму понад 40 мільйонів євро – ціна, яку вони заплатили Челсі в серпні 2021 року.