Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Евертон.

Лондонський Челсі та Евертон зіграють матч на Стемфорд Бридж у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Грем Поттер, після перемоги над Лестером (3:1), вирішив використати з перших хвилин Бадьяшиля в трійці центральних захисників, тоді як Джеймс зіграє на правому фланзі, а Гаверц повернеться на вістрі атаки. Для Михайла Мудрика місця на полі не знайшлось.

Шон Дайч, на тлі перемоги над Брентфордом (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців без Віталія Миколенка.

Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Кулібалі, Бадяьшиль — Р. Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чілвелл — Феліш, Гаверц, Пулішич.

Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Кукурелья, Канте, Чуквуемека, Лофтус-Чік, Мудрик, Галлагер, Мадуеке.



Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Грей.

Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Миколенко, Коуді, Девіс, Гарнер, Мопе, Сіммс.



Гра Челсі — Евертон почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.