Англія

Завершились деякі поєдинки чемпіонату Англії.

У суботу, 18 березня, завершились три поєдинки 28 раунду англійської Прем'єр-ліги.

Вулвергемптон на Мулінью Стедіум приймав Лідс.

На шостій хвилині гості вийшли уперед. Ньонто віддав передачу на Гаррісона, який опинився сам у штрафному та пробив сильно по центру — 0:1.

Другий раз гості змусили нервувати Хосе Са у другому таймі. Рока навісив з кутового, а Ейлінг головою переграв португальського воротаря.

0:3 — катастрофічний рахунок для господарів. І зробив його на 62 хвилині Крістенсен.

Щоправда "вовки" одразу відквитали один м'яч — автор голу Хонні. А за 15 хвилин до кінця гри забили вдруге. Кунья, який вийшов на заміну, зміг підсилити гру та відзначився дебютним голом за Вулвергемптон.

Проте видалення в господарів посприяло тому, що Лідс забив четвертий гол на останніх хвилинах зусиллями Родріго.

Вулвергемптон — Лідс 2:4

Голи: Хонні, 65, Кунья, 73 — Гаррісон, 6, Ейлінг, 49, Крісенсен, 62, Родріго, 90+7

Вулвергемптон: Са — Семеду (Кунья, 57), Доусон (Коллінз, 46), Кілман, Хонні — Невеш (Моутіньо, 76), Леміна, Поденсе (Траоре, 57), Гомес, Нету (Сарабія, 46) — Хіменес.

Лідс: Мельє — Фірпо (Стрюйк, 81), Вобер, Кох, Ейлінг — Маккенні, Рока, Ньонто (Крістенсен, 61), Ааронсон (Саммервілл, 81), Гіррісон — Бемфорд (Родріго, 67).

Попередження: Семеду, Доусон, Маккенні, Рока, Фірпо, Ейлінг, Гомес.

Видалення: Хонні.

Брентфорд вдома зустрічався із Лестером.

На 32 хвилині рахунок став 1:0. Матіас Єнсен розібрався із захисниками та воротарем, відкривши рахунок у матчі.

На початку другої 45-хвилинки гості змогли відігратись. Меддісон став автором результативної передачі, а гол на свій рахунок записав Барнс.

Брентфорд — Лестер 1:1

Голи: Єнсен, 32 — Барнс, 52

Брентфорд: Рая — Гікі, Піннок, Мі, Генрі — Єнсен (Баптіст, 75), Нергор, Дамсгор (Дасілва, 61), Мбемо, Вісса (Шаде, 61) — Тоуні.

Лестер: Іверсен — Кастань, Суттар, Амарті, Перейра — Дьюсбері-Голл, Ндіді (Сумаре, 75), Барнс, Меддісон (Іхеаначо, 90), Тете (Прат, 66) — Дака (Варді, 66).

Попередження: Нергор, Меддісон, Сумаре, Баптіст.

Видалення: Баптіст

Борнмут завітав на Вілла Парк, де зустрічався з Астон Віллою.

На самому початку зустрічі господарям вдалося організувати швидкий м'яч. Бейлі віддав на Дугласа Луїса, який переграв Нето.

На 80 хвилині рахунок став 2:0. Воткінс скинув на Ремзі, той ефектно увійшов у штрафний майданчик та сильно пробив — Нето був безсилий.

Справу до розгрому довів Буендіа. Атакувальний півзахисник команди господарів забив третій м'яч.

Астон Вілла — Борнмут 3:0

Гол: Луїс, 7, Ремзі, 80, Буендіа, 89

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Морено — Макгінн (Чемберс, 90+1), Луїс, Бейлі (Траоре, 65), Буендіа (Дуран, 90+1), Ремзі — Воткінс.

Борнмут: Нето — Келлі, Сенесі, Стівенс, Сміт (Брукс, 79) — Ентоні (Семеніо, 59), Лерма, Ротвелл (Траоре, 59), Уаттара (Вінья, 90+1), Біллінг (Мур, 90+1) — Соланке.

Попередження: Макгінн, Біллінг, Лерма, Сенесі, Стівенс.