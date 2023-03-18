Англія

Команда Хосепа Гвардіоли не помітила колектив Венсана Компані.

У чвертьфіналі Кубка Англії Манчестер Сіті зустрівся з Бернлі, який під керівництвом Венсана Компані претендує на повернення до елітного дивізіону за підсумками цього сезону.

Незважаючи на це, "бордові" не змогли стати серйозною опозицією для чинного чемпіона Англії.

Протягом матчу вони пропустили у свої ворота шість м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо колективу Хосепа Гвардіоли, щоб пробитися до півфіналу найстарішого футбольного турніру.

Манчестер Сіті – Бернлі 6:0

Голи: Голанд 32, Голанд 35, Голанд 59, Альварес 62, Палмер 68, Альварес 73

Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Діаш (Аканджі 63), Лапорт – Родрі (Філліпс 66), Льюїс (Гомес 66) – Марез, Де Брюйне (Гріліш 89), Альварес, Фоден – Голанд (Палмер 63)

Бернлі: Пікок-Фаррелл – Маатсен (Тейлор 77), Баєр, Аль-Дахіль, Робертс – Гудмундссон (Корк 46), Каллен – Зарурі, Вінітью (Бастієн 77), Телла (Обафемі 64) – Фостер (Барнс 46)

Попередження: Барнс