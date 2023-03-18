Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 19:30.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зіграв у результативну нічию з Евертоном.

На останніх хвилинах зустрічі "іриски", мінімально поступаючись в рахунку, змогли повернути паритет на табло і записати до свого активу одне набране очно — 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Евертон в 28 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Челсі — Евертон 2:2

Голи: Феліш, 52, Гаверц, 76 (пен.) — Дукуре, 69, Сіммс, 89



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана (Чалоба, 87), Кулібалі, Бадяьшиль — Р. Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чік, 81), Чілвелл — Феліш (Чуквуемека, 86), Гаверц, Пулішич (Галлагер, 62).



Евертон: Пікфорд — Коулман (Миколенко, 84), Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує (Сіммс, 79), Онана — Івобі, Макніл — Грей.



Попередження: Кулібалі, Джеймс — Гує, Макніл