Англія

Команда Шона Дайча вперше за тривалий час відійшла подалі від зони вильоту.

Пригоди лондонського Челсі під керівництвом Грема Поттера в цьому сезоні дуже виснажують уболівальників "синіх", бо вони банально не розуміють, чого чекати від їхньої команди в кожній наступній грі. Ось "пенсіонери" виграють групу Ліги чемпіонів УЄФА восени, але потім видають абсолютно жахливу послідовність із матчів без здобутих очок перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі та на початку нового року. І тільки-но команда приходить до тями, трапляється поразка в першому матчі 1/8 фіналу головного єврокубка від дортмундської Боруссії.

Але потім Челсі підводиться на ноги, вибиває "джмелів", а разом із ними здобуває перемоги над Лестером та Лідсом, коштовний Михайло Мудрик в останній момент уникає прізвиська "агент 0-0-7", а потім футболісти Поттера дізнаються, що їм невдовзі після міжнародної павзи потрібно буде грати проти мадридського Реала. Проте й до цього в "синіх" буде чимало випробувань, одним із яких був домашній матч проти Евертона з Віталієм Миколенком у складі в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Обидва наших футболісти залишились на лаві для запасних від початку зустрічі, тож першу половину гри нам доводилось власноруч шукати приводи для зацікавленості в цій грі поміж двома командами з нижньої половини турнірної таблиці. І це було доволі легко робити на початку протистояння, коли Челсі намагався швидко організувати забитий м’яч зусиллями Ковачича чи Гаверца. Але ті не поцілили у ворота в своїх перспективних моментах, і поступово "синіх" відсунули подалі від штрафного.

Тактика Евертона була доволі простою, проте не передбачала виключно замкнутої оборони біля власного штрафного. Команда Дайча просто вичікувала на моменти для проведення контратак, але Челсі добре розумів, як протистояти вертикальним атакам суперників та спробам розіграшу біля центру поля. Єдине, що за таких умов могло виникнути поміж двома командами, це зайве тертя в боротьбі за м’яч, тож кілька разів гру доводилось зупиняти через бажання футболістів "поговорити".

У другій половині власне футболу все ж таки було більше, та й Челсі вдалось зробити те, на що команда розраховувала на початку першого тайму. Забити м’яч. Без Феліша не обійшлось і цього разу, бо саме він на 52 хвилині підібрав відскок на вході до лівого флангу штрафного, після чого прицільно пробив із рикошетом від дальньої стійки.

Господарі на цьому моменті помітно пожвавили гру, оскільки відчували можливість для подальшого розвитку власних наступів. Евертон проти такого сценарію був проти, але найголовніше, що й Поттер не був фанатом цієї ідеї. Ми могли побачити появу Мудрика для разючих контратак проти суперника, що поступово розкривається, але ні, нападник не вийшов на поле своєчасно, а вже зовсім скоро Челсі пропустив "гол Дайча". Так, із подачі з кутового, ви не помилились.

На 69 хвилині Тарковські з дальнього боку штрафного скинув подачу від правого кута поля у виконанні Макніла на Дукуре до воротарського, а партнер проштовхнув м’яч повз Кепу та захисників. Евертон мав після цього відходити назад, проте не зробив це достатньо швидко, і той-таки Тарковські в підсумку помилився з рішенням підставити ногу під просування Джеймса правим флангом штрафного. Пенальті Гаверц бездоганно виконав у правий верхній кут.

Знову ж таки, у Челсі було кілька варіантів розвитку подальший подій, але Поттер оголосив звітну добу "днем центрального півзахисника", продовживши долучати гравців цієї позиції до гри. А ось Дайч дав шанс Миколенку, і взагалі не пожалкував, бо саме через Віталія на 89 хвилині пройшла гольова атака лівим флангом із вирішальною передачею до штрафного від Дукуре на Сіммса, і той уже пробив під Кепою.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє домашній матч проти бірмінгемської Астон Вілли, а Евертон прийматиме лондонський Тоттенгем.

Челсі — Евертон 2:2

Голи: Феліш, 52, Гаверц, 76 (пен.) — Дукуре, 69, Сіммс, 89



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана (Чалоба, 87), Кулібалі, Бадяьшиль — Р. Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чік, 81), Чілвелл — Феліш (Чуквуемека, 86), Гаверц, Пулішич (Галлагер, 62).



Евертон: Пікфорд — Коулман (Миколенко, 84), Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує (Сіммс, 79), Онана — Івобі, Макніл — Грей.



Попередження: Кулібалі, Джеймс — Гує, Макніл