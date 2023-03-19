Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 17:00.

Лестер у рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги навідався в гості до Брентфорда, сподіваючись нарешті покласти край серії з п’яти програних матчів поспіль.

Однак команда Брендана Роджерса знову пропустила першою за підсумком результативного пострілу Матіаса Єнсена посеред першого тайму, після чого була змушена відіграватись решту ігрового часу.

Зробити це гостям удалось лише на початку другого тайму, завдяки чому ситуація на полі вирівнялась, що й дозволило "лисам" здобути бодай один бал, уникнувши при цьому ударів у площину власних воріт після перерви.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд — Лестер у 28 турі АПЛ:

Брентфорд — Лестер 1:1

Голи: Єнсен, 32 — Барнс, 52

Брентфорд: Рая — Гікі, Піннок, Мі, Генрі — Єнсен (Баптіст, 75), Нергор, Дамсгор (Дасілва, 61), Мбемо, Вісса (Шаде, 61) — Тоуні.

Лестер: Іверсен — Кастань, Суттар, Амарті, Перейра — Дьюсбері-Голл, Ндіді (Сумаре, 75), Барнс, Меддісон (Іхеаначо, 90), Тете (Прат, 66) — Дака (Варді, 66).

Попередження: Нергор, Баптіст — Меддісон, Сумаре.

Вилучення: Баптіст, 90+2 (друг попередження).