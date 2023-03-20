Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 19 березня 2023 року, 18:30.

У чвертьфінальному протистоянні в рамках Кубка Англії Брайтон на власному полі приймав представників Другої Ліги національного футболу — Грімсбі.

Команда Роберто Де Дзербі, перебуваючи в непоганій формі, не мала особливих проблем із цим суперником, а швидкий м’яч уже на шостій хвилині гри лише допоміг "чайкам" ствердитись у власній перевазі.

Грімсбі повністю програв боротьбу за м’яч у першій половині зустрічі, і зрештою навіть не наближався до чужих воріт, не кажучи вже про удари в їхній бік.

Після перерви гра не зазнала суттєвих змін — Брайтон так само втримував ініціативу, проте забивав уже значно частіше. Ще чотири м’ячі влетіло до воріт гостей посеред та під завісу другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Грімсбі в 1/4 фіналу Кубка Англії:

Брайтон — Грімсбі 5:0

Голи: Ундав, 6, Фергюсон, 51, 70, Марч, 82, Мітома, 90+1.

Брайтон: Санчес, Данк (ван Хекке, 78), Вебстер, Еступіньян (Колуїлл, 46), Марч, Мак Аллістер (Айярі, 78), Кайседо, Мітома, Гросс, Ундав (Сармієнто, 71), Фергюсон (Велбек, 72).

Грімсбі: Крокомб, Ефете, Уотерфолл, Сміт, Меєр, Гленнон, Кліфтон (Морріс, 71), Хан (Тейлор, 71), Холохан (Хурі, 84), Грін (Макаті, 46), Орсі-Дадомо (Хант, 46).