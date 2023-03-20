Англія

Нідерландець дав свій коментар.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг заявив, що не збирається переходити до Манчестер Юнайтед.

“Не думаю, що я перейду. Звичайно, ніколи не знаєш наперед, але я всім задоволений у Барселоні", – наводить слова де Йонга журналіст Фабріціо Романо.

Чутки пов'язували де Йонга з переходом у Манчестер Юнайтед ще минулого літа.

У поточному сезоні Френкі провів 24 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 2 голи та 1 асист.