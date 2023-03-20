Футболіст травмувався у грі проти Евертона.
Веслі Фофана, Getty Images
20 березня 2023, 12:28
Веслі Фофана отримав травму в матчі проти Евертона (2:2) в рамках 28 туру англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє L'Equipe, центрбек пропустить матчі збірної Франції у відборі до Євро-2024. Франція зіграє проти Нідерландів (24 березня) та проти Ірландії (27 березня).
Наразі терміни відновлення Фофана невідомі.
Цього сезону Веслі провів лише дев'ять матчів в АПЛ за Челсі через травми. На його рахунку один гол.