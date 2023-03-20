Англія

Серб може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, мерсисайдці цікавляться півзахисником Лаціо Сергія Мілінковича-Савича.

Очікується, що перехід сербського футболіста може вартувати Ліверпулю близько 44 мільйонів фунтів.

В цьому сезоні Мілінкович-Савич провів 36 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьома голами та вісьмома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Сергія Мілінкович-Савича прилітав до Лондона задля перемовин із двома клубами АПЛ