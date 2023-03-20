Серб може перебратись в АПЛ.
Сергій Мілінкович-Савич, getty images
20 березня 2023, 18:59
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії поля в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, мерсисайдці цікавляться півзахисником Лаціо Сергія Мілінковича-Савича.
Очікується, що перехід сербського футболіста може вартувати Ліверпулю близько 44 мільйонів фунтів.
В цьому сезоні Мілінкович-Савич провів 36 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьома голами та вісьмома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Сергія Мілінкович-Савича прилітав до Лондона задля перемовин із двома клубами АПЛ