Англія

Іспанський тренер вже довгий час знаходиться без роботи, проте досі чекає свій проект.

Останнім часом Рафа Бенітес був на видноті доволі часто. Дехто міг побачити його на Sky Sports минулого місяця як гостя студії гри між двома англійськими клубами, у яких його найбільше люблять, Ньюкаслом і Ліверпулем.

Після аналізу двох команд Бенітеса запитали про ситуацію з його власною тренерською діяльністю, оскільки він не впорався зі задачами на чолі Евертона у січні 2022 року.

"Потрібен проєкт", — сказав він. "Мені пощастило управляти багатьма командами, і я виграв кілька трофеїв — тепер я можу сказати: "Мені не подобається цей проект, а подобається цей". Моя проблема в тому, що я щасливий в Англії — із точки зору Прем'єр-ліги, умов для моєї сім'ї й всього іншого. Іноді ви приймаєте рішення, які є ризикованими, але реальність така, що АПЛ є найкращою лігою у світі, і я хочу залишатись в Європі".

Він повторив це під час інтерв’ю на BBC 5Live пізніше, а також перед матчем Манчестер Сіті проти Ньюкасла, сказавши в ефірі BT Sport, що хоче створити новий проект "якнайшвидше".

Він також написав матеріал для Daily Mail про гру між Ліверпулем і Реалом і дав інтерв’ю Guardian, багато слів з якого було приємною ностальгією. У контексті матчу він також висловився про тренерську роботу. "Проблема в тому, що все минає дуже швидко, (кажуть люди) потрібно отримати сучасного, атакуючого тренера. У мене найновіше програмне забезпечення, і я аналізую кожну гру. Дивлюся на гравців і вчуся кожного дня.

У досвідчених тренерів більше шансів на успіх. Звичайно, молоді тренери можуть досягти успіху — я, наприклад, досяг його під час роботи у Валенсії, — але старші тренери мають більше шансів, тому що вони постійно вчаться. Я краще, аніж був 10 років тому".

Бенітес хоче повернутися до гри. Це факт.

На перший погляд може здатися трохи дивним, що цей досвідчений, перевірений тренер сидить без роботи, поки різні клуби нижньої половини Прем'єр-ліги переживають хаос.

Але все не так просто.

По-перше, слід пояснити, що телефон Бенітеса не мовчав протягом останніх 14 місяців. У нього були пропозиції, але він не хотів погоджуватися на першу ліпшу з них, просто заради самого факту отримання роботи. У ефірі 5Live він підтвердив, що йому пропонували близько 20 посад, у тому числі роботу в національній збірній Мексики. Була також й інша пропозиція, яку він не конкретизував, але сказав, що вона була найближчою до угоди, проте "час був невідповідний".

Він хоче залишитися в Європі, бажано в Прем'єр-лізі, і людина з його кар'єрою може цілком розумно вважати, що має право бути прискіпливим.

Але в той же час вісім клубів Прем'єр-ліги змінили тренерів цього сезону (ще один майже це зробив), і жоден не покликав Бенітеса.

Декілька випадків можна пояснити досить легко. Челсі та Евертон вже раніше насолоджувалися досвідом Бенітеса — і це не те, що багато вболівальників хотіли б повторити. Його стиль гри ніколи не підходив для Брайтона, де Грема Поттера замінив Роберто Де Дзербі.

Астон Вілла та Вулвергемптон поділили двох із трьох останніх переможців Ліги Європи — Унаї Емері та Хулена Лопетегі. Після відходу Скотта Паркера Борнмут обрав тренера в особі Гарі О’Ніла, щоб упорядкувати ситуацію, а потім призначив його на постійній основі після хороших результатів восени.

Також залишається Саутгемптон і Лідс.

Перший подивився на цифри та вибрав когось трохи неординарнішого, але ера Натана Джонса увійде в історію як одне з найкатастрофічніших призначень в історії Прем'єр-ліги; Рубен Селлес був призначений тренером до кінця сезону після перемоги над Челсі.

А ще є Лідс. Їхнє полювання на заміну Джессі Маршу було майже таким же хаотичним, як перебування Джонса на південному узбережжі. Після звільнення американця вони визначили Андоні Іраолу своєю метою, але не змогли витягнути його з Райо Вальєкано. Тоді вони розглядали головного тренера Феєнорда Арне Слота, але він вирішив, що краще працювати в клубі на вершині Ередивізі.

Тренер молодіжної команди Міхаель Скубала був тимчасово призначений відповідальним за два матчі проти Манчестер Юнайтед, і тоді клуб оголосив, що він залишиться в найближчому майбутньому, лише для того, щоб згодом замінити його на Хаві Грасію після млявої поразки від Евертона.

Проте для Бенітеса посади все ще немає.

Можливо, найближче за всіх підійшов до призначення Бенітеса цього сезону лише один клуб Прем'єр-ліги. У жовтні Ноттінгем Форест виглядав як колектив на порозі зміни, і Бенітес був у їхньому шортлисті потенційних замін Стіва Купера, але вони вирішили залишитися з людиною, яка повернула їх до вищого дивізіону. Якби турнірна таблиця включала лише результати після того, як Купер підписав новий контракт, Форест був би 11, тому було б важко сперечатися, що вони зробили неправильний вибір.

Отже, що стосовно Бенітеса? На сьогодні є кілька варіантів. Найбільш очевидним є Вест Гем, але, незважаючи навіть на поразку 0:4 від Брайтона, керівництво довіряє Моєсу.

Лестер? Незважаючи на те, що вони програли Саутгемптону, останнім часом вони показали достатньо енергії, щоб припустити, що Брендан Роджерс не в безпосередній небезпеці. Кристал Пелас? Їхня форма незадовільна, замінити Патріка Вієйра було б непогано. Для того, щоб отримати роботу в іншому місці, мало б статися щось досить драматичне.

Таким чином, цей сезон може пройти так, що в Прем'єр-лізі навіть не з'явиться можливість для іспанця.

Ім'я Бенітеса завжди згадується, коли команда потребує порядку.

Теоретично він розглядається як стабілізатор, людина, здатна зупинити кровотечу. Він міг би розібратись з обороною Борнмута. Зробив би Саутгемптон міцнішим. Зрозумів би склад Лідса. Але чому жодна команда Прем’єр-ліги не подзвонила?

Чи може статися так, що його час в Евертоні був настільки токсичним, що в підсумку його репутація в Англії була зруйнована? Його статус героя в Ліверпулі часто називають причиною того, що він не мав шансів із самого початку, але більшість уболівальників Евертона були б куди більш лояльні, якби він виграв більше ігор.

Він також посварився з Лукасом Дінем, на той час одним із кращих гравців Евертона, аж до моменту, коли його продали в Астон Віллу — перехід було підтверджено за три дні до того, як Бенітеса звільнили — і звільнили голову медичного відділу клубу Денні Доначі.

Тим не менш, іспанець далеко не єдиний менеджер за останнє десятиліття, який зазнав невдачі на Гудісон Парк, і він дуже справедливо зазначив, що витратив лише 1,7 мільйона фунтів стерлінгів (на Демарая Грея) на трансфери.

Контроль над трансферами також є ще однією потенційною проблемою. Бенітес, на попередніх посадах менеджера, був схильний йти проти функціонерів клубів Прем’єр-ліги. Бенітесу було важко досягти компромісу щодо трансферних цілей із колишнім футбольним директором Евертона Марселем Брендом, який покинув Гудісон Парк приблизно за місяць до того, як іспанець зробив те саме.

Є також стиль футболу, який, можна сказати, не завжди викликає захоплення. На жаль, його часто неможливо змінити. Але не всі хочуть або потребують красивий футбол, якщо він ефективний.

У минулому також були знаки питання щодо управління штабом від Бенітеса, хоча ви не досягнете успіху, якого він мав, якщо ви нікому не подобаєтеся; Титул чемпіона Ла Ліги, а також знаменита перемога в Лізі чемпіонів у 2005 році та перемога в Лізі Європи з Челсі все ще є яскравими нагадуваннями про його здібності.

Проте останнім трофеєм Бенітеса був чемпіонський титул Чемпіоншипа, завойований з Ньюкаслом у 2017 році. Його останнім успіхом найвищого рівня став Кубок Італії 2014 року, виграний з Наполі.

У Прем'єр-лізі все змінюється дуже швидко. Щоб з'явилась вакансія, потрібно лише кілька поганих результатів. Його день ще може настати знову і, можливо, скоро. Але наразі здається, що його варіанти, або принаймні варіанти, які він хоче, зменшуються.

Бенітес був одним із найкращих менеджерів свого покоління. Для багатьох він герой; людина, яка подарувала їм одні з їхніх найщасливіших днів і чиє значення виходить за межі футболу. Для інших він той, чиї найкращі дні в минулому, і хто не переживе цю славу знову.

У будь-якому випадку, буде прикро, якщо його час в Англії закінчиться саме так.

Переклад матеріалу The Athletic