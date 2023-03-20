Англія

"Червоні" шукають підсилення у захист.

Ліверпуль має проблемні позиції, однією з яких є центр захисту, де головний тренер Юрген Клопп часто ротує футболістів.

21-річний центрбек німецького Вольфсбурга Міккі ван де Вен є на радарах Ліверпуля. Футболіст тільки нещодавно продовжив контракт із клубом, проте це не означає, що "вовки" його не продаватимуть.

Якщо Ліверпуль буде готовий сплатити 30 мільйонів євро за молодого гравця, то його відпустять. Про це пише Caught Offside із посиланням на Bild.

Гравець, зріст якого 191 см., висловив готовність переїхати в Прем'єр-лігу або Ла Лігу — до нього також виявляли інтерес Манчестер Сіті, Арсенал і Барселона.

До цього ж він лівоногий, що дає можливість тренерам Ліверпуля використовувати його при потребі на лівому фланзі захисту.