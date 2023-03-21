Англія

Усього за один сезон юнак може зробити карколомний стрибок у кар’єрі.

Італійський нападник Деньян Вільфрід Ньонто здивував футбольну спільноту власним прогресом у складі швейцарського Цюриха, під час виступи за який отримав дебютний виклик до національної збірної.

А перед початком поточного сезону 19-річного виконавця вмовив перейти до себе англійський Лідс, який наразі не дуже-то й тішить власних фанатів належними результатами.

Однак новачку невдачі "павичів" зовсім не заважають адаптуватись належним чином у реаліях англійського футболу, і на випадок вильоту його команди з "елітного" дивізіону вже є одразу кілька претендентів, які можуть взяти Ньонто до себе.

Як повідомляє італійська преса, лондонські Арсенал та Челсі, а також Манчестер Сіті вже спостерігають за прогресом футболіста, але цінник на нього з боку Лідса може складати 35-40 млн євро, тоді як із Цюриха гравець переходив за 4,5 млн євро.

У поточному сезоні Ньонто забив шість голів та віддав чотири гольові передачі за 37 матчів.