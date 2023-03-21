Англія

Новий керманич Крістал Пелес прокоментував своє призначення.

Англійський Крістал Пелес у поточному сезоні не мав досвіду стабільного здобуття необхідних результатів, тож зрештою керівництво клубу припинило співпрацю з французьким спеціалістом Патріком Вієйра.

Однак надовго посада на чолі "склярів" не залишилась вакантною, і очолити колектив запросили відомого англійського фахівця — 75-річного Роя Годжсона, саме на місце якого й прийшов Вієйра влітку 2021 року.

Новопризначений керманич прокоментував початок чергового етапу роботи на посаді головного тренера Крістал Пелес.

"Для мене честь повернутись до клубу, який завжди багато значить для мене, і отримати важливе завдання покращити долю команди.

У Крістал Пелес зараз єдина мета — почати перемагати в матчах і отримати таку кількість очок, яка була б необхідна для забезпечення статусу учасника Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Крістал Пелес відомий своїм бойовим духом, і я не сумніваюся, що всі наші вболівальники битимуться з нами, починаючи з візиту до Лестера в суботу", — заявив англійський фахівець.

Годжсон раніше працював у складі команди впродовж чотирьох років (2017-2021).