Англія

Англієць може піти від клубу з Мерсисайду.

Англійський півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен планує залишити Ліверпуль влітку в якості вільного агенту. За даними джерел близьких до клубу, Окслейд-Чемберлен розчарувався у своїй грі та вирішив покинути команду у пошуках нових викликів.

За час свого перебування в Ліверпулі, Окслейд-Чемберлен провів 104 матчі, забивши 9 голів та віддавши 9 результативних передач.

Окрім того, він став частиною історичного складу Ліверпуля, який здобув перемогу в Лізі Чемпіонів 2019 року.

У той же час, Ювентус готується до повернення Артура з оренди у Барселоні влітку.

Гравець покинув Ювентус влітку 2020 року та перейшов до Барселони, але за рік у команді він не зміг проявити свій потенціал.